Бразильская медсестра добралась до Петербурга на мотоцикле

В Петербург на несколько дней приехала мотопутешественница из Бразилии.

Свой вояж Женейде Андраде начала в мае. Она проехала Южную, Центральную и Северную Америку, Аляску. Затем самолетом из Канады добралась до Лондона, а уже оттуда через Великобританию, Францию, Германию и Финляндию добралась до Северной столицы России. Дже, как зовут ее друзья, рассказала о своей жизни, путешествии и первых впечатлениях от Петербурга.



Женейде Андраде, мотопутешественница: «Я уже побывала в 28 странах. В каждой стране есть что-то хорошее, что-то плохое. В любой стране, где бы я ни находилась, я могу понять, нравится она мне или нет, по улыбке. И в России мне много улыбаются. Россия и Бразилия очень похожи, хотя находятся за много-много километров друг от друга. На самом деле, мы улыбаемся одинаково. Здесь я себя чувствую, как в своей родной семье. А Петербург — это блистательный, величественный, великолепный город».



Подробнее — в видеосюжете НТВ.