Криминалист увидел признаки психического расстройства у стрелка из Лас-Вегаса

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов дал свою оценку действиям пожилого мужчины, расстрелявшего 59 человек на концерте в Лас-Вегасе.
Эксперт предположил, что стрелок мог страдать душевными болезнями.
Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Если у него нет никаких связей с соответствующими организациями, которые стреляют, расстреливают, создают панику, то, скорее всего, это психически больной человек. К сожалению, такие случаи бывают в разных странах: когда человек, испытывающий психические муки, начинает сводить счеты с теми, кого он предполагал в числе обидчиков».
Виноградов рассказал НСН, что неоднократно встречался с похожими случаями в практике.
Михаил Виноградов: «Какое-то время тому назад мне пришлось быть в качестве независимого эксперта. Человек выскочил из дома и расстрелял совершенно незнакомых ему людей, идущих на улице, 8 человек пострадали, двое погибли. Его схватили. Выяснилось, что он давний душевнобольной, ему слышались какие-то голоса угрожающего характера, он чувствовал, что его хотят убить, поэтому решил опередить. Сейчас он в психбольнице, будет там до конца его дней».
Также, по словам Виноградова, немаловажную роль в этой трагедии сыграл такой фактор, как легкая доступность огнестрельного оружия в США.
Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек. Пострадали более 500. Инцидент назван самым кровавым по количеству погибших в истории Штатов. Мотивы зачинщика бойни не известны до сих пор. В ФБР сообщили, что не нашли связи подозреваемого в расстреле с какими-либо террористами.
Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Если у него нет никаких связей с соответствующими организациями, которые стреляют, расстреливают, создают панику, то, скорее всего, это психически больной человек. К сожалению, такие случаи бывают в разных странах: когда человек, испытывающий психические муки, начинает сводить счеты с теми, кого он предполагал в числе обидчиков».
Виноградов рассказал НСН, что неоднократно встречался с похожими случаями в практике.
Михаил Виноградов: «Какое-то время тому назад мне пришлось быть в качестве независимого эксперта. Человек выскочил из дома и расстрелял совершенно незнакомых ему людей, идущих на улице, 8 человек пострадали, двое погибли. Его схватили. Выяснилось, что он давний душевнобольной, ему слышались какие-то голоса угрожающего характера, он чувствовал, что его хотят убить, поэтому решил опередить. Сейчас он в психбольнице, будет там до конца его дней».
Также, по словам Виноградова, немаловажную роль в этой трагедии сыграл такой фактор, как легкая доступность огнестрельного оружия в США.
Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек. Пострадали более 500. Инцидент назван самым кровавым по количеству погибших в истории Штатов. Мотивы зачинщика бойни не известны до сих пор. В ФБР сообщили, что не нашли связи подозреваемого в расстреле с какими-либо террористами.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
Комментарии