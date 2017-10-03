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    Криминалист увидел признаки психического расстройства у стрелка из Лас-Вегаса

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    Криминалист увидел признаки психического расстройства у стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>

    Криминалист увидел признаки психического расстройства у стрелка из Лас-Вегаса

    Криминалист увидел признаки психического расстройства у стрелка из <nobr>Лас-Вегаса</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, John Locher

    • Психиатр-криминалист Михаил Виноградов дал свою оценку действиям пожилого мужчины, расстрелявшего 59 человек на концерте в Лас-Вегасе.

    Эксперт предположил, что стрелок мог страдать душевными болезнями.

    Михаил Виноградов, психиатр-криминалист: «Если у него нет никаких связей с соответствующими организациями, которые стреляют, расстреливают, создают панику, то, скорее всего, это психически больной человек. К сожалению, такие случаи бывают в разных странах: когда человек, испытывающий психические муки, начинает сводить счеты с теми, кого он предполагал в числе обидчиков».

    Виноградов рассказал НСН, что неоднократно встречался с похожими случаями в практике.

    Михаил Виноградов: «Какое-то время тому назад мне пришлось быть в качестве независимого эксперта. Человек выскочил из дома и расстрелял совершенно незнакомых ему людей, идущих на улице, 8 человек пострадали, двое погибли. Его схватили. Выяснилось, что он давний душевнобольной, ему слышались какие-то голоса угрожающего характера, он чувствовал, что его хотят убить, поэтому решил опередить. Сейчас он в психбольнице, будет там до конца его дней».

    Также, по словам Виноградова, немаловажную роль в этой трагедии сыграл такой фактор, как легкая доступность огнестрельного оружия в США.

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    Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек. Пострадали более 500. Инцидент назван самым кровавым по количеству погибших в истории Штатов. Мотивы зачинщика бойни не известны до сих пор. В ФБР сообщили, что не нашли связи подозреваемого в расстреле с какими-либо террористами.



    Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

    Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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