В Эрмитаже рассказали о болезнях древней мумии

Сотрудникам Эрмитажа удалось раскрыть тайну древней мумии, которую летом подвергли обследованию в
122-й клинической больнице.
Сегодня директор музея Михаил Пиотровский вместе с коллегами по авантюре (так он назвал медиков) собрал журналистов, чтобы рассказать о результатах исследования, которое было окутано тайной.
После обследования самого старого пациента клиники на компьютерном томографе прошло больше месяца. Столько специалисты отдела Востока в Эрмитаже анализировали новые сведения.
Выяснилось, что мумия не древнеегипетская певица Бабат, а мужчина. Оказывается, в музее хранились два саркофага, но не было данных, в каком из них была захоронена данная мумия. Также важно, что во время исследования медики не раскрывали покровы тканей, в которые было завернуто тело. Это было важно сделать для сохранности ценного экспоната.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Никакого элемента мистики нет. Но мистика всегда рождается из естественных вещей. Если б это была не египетская вещь, мы бы ничего не увидели. А раз древнеегипетская — значит, должна быть мистика. Так рождается половина наших представлений о мире».
Исследование египтянина, который жил две с половиной тысячи лет назад, оказалось полезным не только для сотрудников Эрмитажа, но и для врачей, которые узнали много интересного.
Состояние зубов древнего человека вызвало удивление. К 40 годам они сохранились все, хотя считалось, что лечить кариес тогда еще не умели, и часто он был причиной смерти. Теперь в планах Эрмитажа — обновление экспозиции, к которой теперь прибавятся дополнительные сведения о египтянине и его медицинские снимки.
После обследования самого старого пациента клиники на компьютерном томографе прошло больше месяца. Столько специалисты отдела Востока в Эрмитаже анализировали новые сведения.
Выяснилось, что мумия не древнеегипетская певица Бабат, а мужчина. Оказывается, в музее хранились два саркофага, но не было данных, в каком из них была захоронена данная мумия. Также важно, что во время исследования медики не раскрывали покровы тканей, в которые было завернуто тело. Это было важно сделать для сохранности ценного экспоната.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «Никакого элемента мистики нет. Но мистика всегда рождается из естественных вещей. Если б это была не египетская вещь, мы бы ничего не увидели. А раз древнеегипетская — значит, должна быть мистика. Так рождается половина наших представлений о мире».
Исследование египтянина, который жил две с половиной тысячи лет назад, оказалось полезным не только для сотрудников Эрмитажа, но и для врачей, которые узнали много интересного.
Состояние зубов древнего человека вызвало удивление. К 40 годам они сохранились все, хотя считалось, что лечить кариес тогда еще не умели, и часто он был причиной смерти. Теперь в планах Эрмитажа — обновление экспозиции, к которой теперь прибавятся дополнительные сведения о египтянине и его медицинские снимки.
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