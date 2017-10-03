Раскол в «Божьей воле»: Энтео попытались изгнать из движения

Людмила Одегова, называющая себя новым главой движения «Божья воля», сообщила об изгнании Дмитрия Энтео (Цорионова) из организации. Сам он информацию бывшей сторонницы опровергает.
Людмила Одегова: «Димитрий Цорионов до публичного покаяния в святотатстве … отстраняется мною от всех дел движения. Он не имеет права проводить акции и давать какие-либо комментарии от имени движения».
По словам Одеговой, Энтео предал своих сторонников из «Божьей воли». В частности, «сдружился с нераскаянными богохульниками», на волне протеста против которых он изначально и получил известность. Речь идет об участницах группы Pussy Riot. Одегова утверждает, что Энтео стал проводить с ними совместные акции в рамках движения «Божья воля», где они «глумились над Священным Писанием».
Сам Энтео в комментарии РБК опроверг информацию о его исключении из движения. Он рассказал, что когда-то был очень близок с Одеговой, но в силу определенных причин их пути разошлись. При этом Энтео добавил, что только он имеет права на «Божью волю», так как является основателем и лидером организации.
Дмитрий Энтео: «Это движение я создал в 2012 году. Людмила там (в движении „Божья воля“) появилась намного позже».
Энтео также сообщил, что если возникнет необходимость что-то сделать от имени движения «Божья воля», то он это сделает. Он добавил, что сейчас активнее занимается проектом «Декоммунизация».
По словам Одеговой, Энтео предал своих сторонников из «Божьей воли». В частности, «сдружился с нераскаянными богохульниками», на волне протеста против которых он изначально и получил известность. Речь идет об участницах группы Pussy Riot. Одегова утверждает, что Энтео стал проводить с ними совместные акции в рамках движения «Божья воля», где они «глумились над Священным Писанием».
ЗАЯВЛЕНИЕОпубликовано Милой Одеговой 2 октября 2017 г.
Отныне главой движения «Божья воля» являюсь я и только я.
Димитрий Цорионов, до публичного покаяния в святот…
Сам Энтео в комментарии РБК опроверг информацию о его исключении из движения. Он рассказал, что когда-то был очень близок с Одеговой, но в силу определенных причин их пути разошлись. При этом Энтео добавил, что только он имеет права на «Божью волю», так как является основателем и лидером организации.
Дмитрий Энтео: «Это движение я создал в 2012 году. Людмила там (в движении „Божья воля“) появилась намного позже».
Энтео также сообщил, что если возникнет необходимость что-то сделать от имени движения «Божья воля», то он это сделает. Он добавил, что сейчас активнее занимается проектом «Декоммунизация».
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