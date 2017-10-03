Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Тело застреленного мужчины нашли на Кунцевском кладбище в Москве

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    Тело застреленного мужчины нашли на Кунцевском кладбище в Москве

    Тело застреленного мужчины нашли на Кунцевском кладбище в Москве

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на западе Москвы на территории кладбища было найдено тело убитого мужчины.

    Сегодня на западе столицы местные жители нашли мертвым 49-летнего мужчину. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили на территории Кунцевского кладбище.

    Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве: «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению».

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