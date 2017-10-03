В Москве вручили ТЭФИ-2017 в категории «Дневной эфир»

В Москве сегодня объявляют лауреатов премии ТЭФИ. Награду вручают ежегодно за достижения в области телевидения. Программы и ведущие НТВ вышли в финал в 15 номинациях. Церемония проходит в два этапа — бронзовых Орфеев уже раздали в категории «Дневной эфир».
Как минимум два бронзовых Орфея у телеканала НТВ уже есть. Лучшей ведущей утренней программы стала Юлия Высоцкая. Она ведет программу «Едим дома». На церемонии вручения награды она не присутствовала. Еще одна награда получена в номинации «Телеигра»: лучшим стало интеллектуальное шоу «Своя игра».
Пётр Кулешов, ведущий «Своей игры»: «Огромное спасибо тем, кто играет. Вы сами понимаете, что без них ничего бы не было».
Кроме этого, Кулешов поблагодарил людей, которые редактируют по 90 вопросов за одну передачу, а также телеканал НТВ.
«Своя игра» в эфире уже 23 года, но среди сегодняшних победителей были и более возрастные программы, передает корреспондент НТВ Дина Иванова. Так, «АБВГДейка», которая стала лучшей программой для детей, в эфире уже 42 года.
Подробности — в видеоматериале.
Пётр Кулешов, ведущий «Своей игры»: «Огромное спасибо тем, кто играет. Вы сами понимаете, что без них ничего бы не было».
Кроме этого, Кулешов поблагодарил людей, которые редактируют по 90 вопросов за одну передачу, а также телеканал НТВ.
«Своя игра» в эфире уже 23 года, но среди сегодняшних победителей были и более возрастные программы, передает корреспондент НТВ Дина Иванова. Так, «АБВГДейка», которая стала лучшей программой для детей, в эфире уже 42 года.
Подробности — в видеоматериале.
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