Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    В Москве вручили ТЭФИ-2017 в категории «Дневной эфир». НТВ, ТЭФИ, награды и премии, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве вручили ТЭФИ-2017 в категории «Дневной эфир»

    В Москве вручили ТЭФИ-2017 в категории «Дневной эфир»

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    В Москве вручили <nobr>ТЭФИ-2017</nobr> в категории «Дневной эфир»

    В Москве вручили ТЭФИ-2017 в категории «Дневной эфир»

    В Москве вручили <nobr>ТЭФИ-2017</nobr> в категории «Дневной эфир»

      В Москве сегодня объявляют лауреатов премии ТЭФИ. Награду вручают ежегодно за достижения в области телевидения. Программы и ведущие НТВ вышли в финал в 15 номинациях. Церемония проходит в два этапа — бронзовых Орфеев уже раздали в категории «Дневной эфир».

      Как минимум два бронзовых Орфея у телеканала НТВ уже есть. Лучшей ведущей утренней программы стала Юлия Высоцкая. Она ведет программу «Едим дома». На церемонии вручения награды она не присутствовала. Еще одна награда получена в номинации «Телеигра»: лучшим стало интеллектуальное шоу «Своя игра».

      Пётр Кулешов, ведущий «Своей игры»: «Огромное спасибо тем, кто играет. Вы сами понимаете, что без них ничего бы не было».

      Кроме этого, Кулешов поблагодарил людей, которые редактируют по 90 вопросов за одну передачу, а также телеканал НТВ.

      «Своя игра» в эфире уже 23 года, но среди сегодняшних победителей были и более возрастные программы, передает корреспондент НТВ Дина Иванова. Так, «АБВГДейка», которая стала лучшей программой для детей, в эфире уже 42 года.

      Подробности — в видеоматериале.

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