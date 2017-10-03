СМИ узнали о предотвращении теракта на стадионе ПСЖ в Париже

Islamist among five arrested after gas cylinder explosives are discovered at Paris St Germain football ground https://t.co/HIOI9vLItX — Daily Mail Online (@MailOnline) October 3, 2017

По данным издания, за несколько часов до начала матча у стадиона ПСЖ случайный прохожий обнаружил самодельное взрывное устройство, которое представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.Матч отменять не стали. Его посетили около 50 000 человек.Произошедшее скрывалось до сегодняшнего дня, так как полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.