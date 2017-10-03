Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    СМИ узнали о предотвращении теракта на стадионе ПСЖ в Париже

    комментировать

    СМИ узнали о предотвращении теракта на стадионе ПСЖ в Париже

    СМИ узнали о предотвращении теракта на стадионе ПСЖ в Париже

    Газета Daily Mail сообщила о предотвращении крупного теракта в Париже перед матчем 8-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Пари Сен-Жермен» и «Бордо».

    По данным издания, за несколько часов до начала матча у стадиона ПСЖ случайный прохожий обнаружил самодельное взрывное устройство, которое представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.

    Матч отменять не стали. Его посетили около 50 000 человек.

    Произошедшее скрывалось до сегодняшнего дня, так как полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru