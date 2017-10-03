СМИ узнали о предотвращении теракта на стадионе ПСЖ в Париже

Газета Daily Mail сообщила о предотвращении крупного теракта в Париже перед матчем
8-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Пари Сен-Жермен» и «Бордо».
По данным издания, за несколько часов до начала матча у стадиона ПСЖ случайный прохожий обнаружил самодельное взрывное устройство, которое представляло собой четыре газовых баллона, покрытых бензином и связанных с детонатором, в качестве которого был использован мобильный телефон.
Матч отменять не стали. Его посетили около 50 000 человек.
Произошедшее скрывалось до сегодняшнего дня, так как полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.
Матч отменять не стали. Его посетили около 50 000 человек.
Произошедшее скрывалось до сегодняшнего дня, так как полиция проводила рейды в пригороде Парижа. По следам происшествия были арестованы пять человек, включая радикального исламиста, который находился под наблюдением.
Islamist among five arrested after gas cylinder explosives are discovered at Paris St Germain football ground https://t.co/HIOI9vLItX— Daily Mail Online (@MailOnline) October 3, 2017
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