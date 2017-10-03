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    Александр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион». НТВ, артисты, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлександр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Александр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион»

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    Александр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Александр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион»

    Александр Половцев впервые раскроет тайны личной жизни в программе НТВ «Секрет на миллион»

      В субботу, 7 октября, в новом выпуске провокационного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева раскроет тайны актера Александра Половцева. Знаменитый майор Соловец из культового сериала «Улицы разбитых фонарей» впервые расскажет о том, какие курьезные повороты ему приходилось переживать не только на телеэкране, но и в реальной жизни.

      Известный актер впервые раскроет подробности скандальных разводов и раздела имущества. В студии Леры Кудрявцевой он признается в том, почему изменял жене в счастливом браке и как увел девушку у лучшего друга. Актер искренне поведает, почему тщательно скрывал рождение ребенка и каково стать отцом в 59 лет.

      Также Александр Половцев откровенно расскажет о своем пристрастии к спиртному и о том, как слава привела его на дно стакана. Телезрители узнают, кто заставил актера бросить пить и на что теперь Половцев тратит все свои гонорары. Ведущая Лера Кудрявцева поговорит с гостем о его отношениях со старшим сыном-неформалом и узнает, почему он не пригласил отца на свадьбу.

      смотретьАлександр Половцев расскажет, легко ли быть отцом в 59 лет. «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Александр Половцев расскажет, легко ли быть отцом в 59 лет. «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Обо всем этом и не только Александр Половцев расскажет в студии «Секрета на миллион» — смотрите в субботу, 7 октября, на НТВ и НТВ.Ru в 17:00.

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