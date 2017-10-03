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    Дело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд. Саратов, секты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд

    Дело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд

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    Дело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд

    Дело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд

    Дело лидеров саратовской ячейки сайентологов передано в суд

      Дело руководителей саратовской ячейки сайентологов передано в суд. Юлию Моисееву и Елену Будникову обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Женщины организовали психологические тренинги и за большие деньги обещали слушателям вечную жизнь.

      По данным силовиков и Моисеева, и Будникова — руководили миссией сайентологической церкви в Саратове и занимались тем, что вовлекали в это сообщество новых адептов. За время своей миссионерской деятельности, как считают стражи порядка, эти женщины заработали 4 миллиона рублей. Деньги, полученные от уверовавших в сайентологию, говорят правоохранители, направлялись в так называемый «Гуманитарный фонд Хаббарда».

      Церковь Рональда Хаббарда появилась в 1954 году в США. Сам Хаббард — писатель-фантаст, выдумавший гремучую смесь из псевдорелигии, псевдонауки, оккультизма и заставивший поверить во все это тысячи людей.

      Александр Корелов, эксперт по религиозным организациям: «Они верят в выдумки Хаббарда, который утверждает, что человек после смерти превращается в некое такое энергетическое существо, обитающее в космосе, и что сайентология позволит достичь высокого уровня, стать действующим титаном, который имеет власть над космосом, светилами и так далее».

      Целью сайентологов, по словам Александра Корелова, является полное подчинение адептов. Он считает, что люди, попавшие в жернова организации, расстаются с последними деньгами, веря в то, что именно так смогут жить вечно.

      Насколько опасными могут быть проповеди сайентологов, не понаслышке знает их бывший последователь из Канады Джеральд Армстронг. Он прибыл в Россию с лекциями о разрушительном воздействии этой религиозной группы. В сайентологической церкви он провел не один десяток лет. Занимался пиаром учения, записывал биографию основоположника, как и другие адепты, проходил все ритуалы, исправно платил взносы. Но это не спасло его от гнева руководителя секты.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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