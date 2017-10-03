Правительство рассмотрит вопрос о «народных инспекторах» на дорогах

В России может появиться «народный инспектор». В четверг, 5 октября, правительство рассмотрит введение механизма, который позволит штрафовать автомобилистов за нарушение правил на основании видеозаписей, сделанных пешеходами или водителями.

Об этом сегодня заявил министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов в ходе обсуждения безопасности на дорогах. По его словам, пешеходы и другие водители смогут снимать на различные устройства, видеофиксаторы или мобильные телефоны такие нарушения, как езда по встречной полосе, агрессивное вождение или создание аварийных ситуаций на дороге. На основании роликов будут налагаться штрафы, добавил министр во время публичных слушаний, посвященных безопасности дорожного движения.



Михаил Абызов: «За последние десятилетия автопарк в нашей стране увеличился на 60%. Одновременно с этим нам удалось снизить смертность на дорогах с 33 тысяч до 20 тысяч, но она находится на приемлемо высоком уровне».



По словам Абызова, поставлена задача в ближайшие семь лет сократить смертность на российских дорогах в два раза.