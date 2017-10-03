Путин назвал референдум в Каталонии внутренним делом Испании

Президент РФ Владимир Путин считает внутренним делом Испании прошедший 1 октября референдум о независимости в Каталонии.
Владимир Путин, президент РФ: «Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело испанского королевства».
Глава государства выразил надежду, что «кризис удастся преодолеть».
В воскресенье в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. Около 90% принявших у нем участие каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. В результате пострадали более тысячи человек.
Глава государства выразил надежду, что «кризис удастся преодолеть».
В воскресенье в Каталонии завершился референдум о самоопределении, который испанские власти сочли незаконным. Около 90% принявших у нем участие каталонцев проголосовали за выход из состава Испании.
Голосование сопровождалось массовыми столкновениями и потасовками. Из двух тысяч избирательных участков полиция заблокировала более трехсот. В результате пострадали более тысячи человек.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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