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    Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС. Путин, США, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС

    Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС

    Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС

    Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов 20 государств в России.

      Верительные грамоты, в частности, передали новый посол США Джон Хантсман, посол Франции Сильви Берманн и посол Евросоюза Маркус Эдерер.

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле рассчитывают, что прибытие нового посла США в Россию Джона Хантсмана позитивно отразится на процессе нормализации российско-американских отношений.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Наш президент является последовательным сторонником реанимации наших отношений, развитию двусторонней кооперации. Это в интересах не только двусторонних отношений, но всего мира. Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Надеемся, что во главе с новым послом американское диппредставительство сможет внести вклад в реставрацию наших отношений».

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