Путин принял верительные грамоты у новых послов США, Франции и ЕС

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у новых послов 20 государств в России.
Верительные грамоты, в частности, передали новый посол США Джон Хантсман, посол Франции Сильви Берманн и посол Евросоюза Маркус Эдерер.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле рассчитывают, что прибытие нового посла США в Россию Джона Хантсмана позитивно отразится на процессе нормализации российско-американских отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Наш президент является последовательным сторонником реанимации наших отношений, развитию двусторонней кооперации. Это в интересах не только двусторонних отношений, но всего мира. Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Надеемся, что во главе с новым послом американское диппредставительство сможет внести вклад в реставрацию наших отношений».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Кремле рассчитывают, что прибытие нового посла США в Россию Джона Хантсмана позитивно отразится на процессе нормализации российско-американских отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Наш президент является последовательным сторонником реанимации наших отношений, развитию двусторонней кооперации. Это в интересах не только двусторонних отношений, но всего мира. Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Надеемся, что во главе с новым послом американское диппредставительство сможет внести вклад в реставрацию наших отношений».
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