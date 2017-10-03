НТВ претендует на ТЭФИ-2017 в 15-ти номинациях

В кинотеатре «Россия» началась церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ.
Она проходит в два этапа: сначала станут известны лауреаты в категории «Дневной эфир», потом начнется награждение победителей «Вечернего прайма». Наш телеканал представлен в 15 номинациях.
Шоу талантов «Ты супер!» в первый же год своего существования отмечено телеакадемиками сразу в трех номинациях: «Событие телевизионного сезона», «Лучшая развлекательная программа», «Ведущий развлекательной программы» — номинирован Вадим Такменёв.
В номинации «Просветительская программа» представлен проект «Чудо техники» — автор и ведущий Сергей Малозёмов. За звание лучшей «Развлекательной программы „Образ жизни“» будет бороться авторский проект Сергея Майорова «Однажды».
В номинации лучшее «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» представлена программа «Секрет на миллион». Развлекательная программа «Своя игра», призер ТЭФИ-2015, представлена в номинации «Телеигра».
В категории «Дневной эфир» в борьбу за статуэтку ТЭФИ вступит Юлия Высоцкая (программа «Едим дома») как лучшая ведущая утренней программы.
В категории «Вечерний прайм» телеканал НТВ представлен программой «Сегодня» в номинации «Информационная программа» и «Ведущий информационной программы» — номинирована Елена Спиридонова.
Ирада Зейналова, автор и ведущая программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», номинирована как «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
Валерия Алёхина претендует на звание «Репортер/оператор репортажа» за проект «Украина: языковой геноцид».
Среди финалистов программа «Место встречи» в номинации «Дневное ток-шоу». За последний телесезон общественно-политическое ток-шоу НТВ неоднократно становилось лидером по просмотрам и имеет стабильно высокие медиапоказатели.
Выпуск программы «Чрезвычайное происшествие. Расследование» — «Ряженые» — номинирован как лучшее «Журналистское расследование».
На звание лучшего «Реалити-шоу» номинирован проект «Охота».
Шоу талантов «Ты супер!» в первый же год своего существования отмечено телеакадемиками сразу в трех номинациях: «Событие телевизионного сезона», «Лучшая развлекательная программа», «Ведущий развлекательной программы» — номинирован Вадим Такменёв.
В номинации «Просветительская программа» представлен проект «Чудо техники» — автор и ведущий Сергей Малозёмов. За звание лучшей «Развлекательной программы „Образ жизни“» будет бороться авторский проект Сергея Майорова «Однажды».
В номинации лучшее «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» представлена программа «Секрет на миллион». Развлекательная программа «Своя игра», призер ТЭФИ-2015, представлена в номинации «Телеигра».
В категории «Дневной эфир» в борьбу за статуэтку ТЭФИ вступит Юлия Высоцкая (программа «Едим дома») как лучшая ведущая утренней программы.
В категории «Вечерний прайм» телеканал НТВ представлен программой «Сегодня» в номинации «Информационная программа» и «Ведущий информационной программы» — номинирована Елена Спиридонова.
Ирада Зейналова, автор и ведущая программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», номинирована как «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
Валерия Алёхина претендует на звание «Репортер/оператор репортажа» за проект «Украина: языковой геноцид».
Среди финалистов программа «Место встречи» в номинации «Дневное ток-шоу». За последний телесезон общественно-политическое ток-шоу НТВ неоднократно становилось лидером по просмотрам и имеет стабильно высокие медиапоказатели.
Выпуск программы «Чрезвычайное происшествие. Расследование» — «Ряженые» — номинирован как лучшее «Журналистское расследование».
На звание лучшего «Реалити-шоу» номинирован проект «Охота».
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