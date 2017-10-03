В католическом храме Витебска появилась фреска с похожим на Путина изображением

Жители Витебска сегодня обсуждают необычную роспись в католическом храме, который недавно открылся после реставрации. На стенах костёла появились изображения людей, которые очень напоминают мировых лидеров. Ангелы при этом держат в руках саксофоны и бас-гитару .

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Фресок в отремонтированном костёле немного, но взволновали они всех. Вроде бы классические сюжеты, но в какой современной обработке. Бесы с подтянутыми фигурами и в строгих костюмах. Ангелы — с саксофоном и бас-гитарой. За них ксёндзу Вячеславу выговаривают даже коллеги по цеху.



Ксёндз Вячеслав: «И говорит: ну может все и хорошо, но вот ангел играет на бас-гитаре — к чему? Я возражаю покорно и скромно: я не видел ангела, я не знаю, на чем они там играют, но если мои оппоненты видели — пусть придут, расскажут, и мы свои ошибки поправим. Но только, если кто видел, кто там на чем играет».



Владимир поясняет: рисовать как все, строго по канонам, ему неинтересно. Искусство должно «цеплять» и быть актуальным. Поэтому на фресках — и Владимир Путин с хурмой, и Барак Обама, и даже Далай-Лама. Такое вот «поклонение царей». Тут же строгий, но добрый милиционер. Как хочешь, так и понимай.



Отремонтированный костёл быстро стал и культурной достопримечательностью. Сюда заходят просто так, посмотреть на роспись. Слишком уж необычно и интересно. Не в каждом храме увидишь на фреске строительный забор в натуральную величину, а за ним — работающий экскаватор.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.