СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре

Следователи изучают опубликованное в Сети видео избиения ребенка на детской площадке в Краснодаре.
Мужчина подходит к группе детей на площадке и наносит несколько ударов одному из них. Мальчик падает. За кадром звучит голос: очевидец предположил, что взрослый находится в нетрезвом состоянии.
В пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ сообщили, что начали проверку по факту избиения. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 1 октября после ссоры мальчиков.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «В настоящее время личность мужчины установлена, с ним работает следователь».
В пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ сообщили, что начали проверку по факту избиения. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 1 октября после ссоры мальчиков.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «В настоящее время личность мужчины установлена, с ним работает следователь».
На детской площадке в Краснодаре мужчина избил ребенка, несколько ударов нанес уже лежащему на земле. Видео: https://t.co/exOTQV0t7I pic.twitter.com/DFTjC0WCDn— НТВ (@ntvru) 2 октября 2017 г.
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