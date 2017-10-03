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    СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре. Краснодар, Следственный комитет, дети и подростки, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре

    СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре

    2 комментария
    • Фото: Кубанские новости / youtube.com
    СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре

    СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре

    СК изучает кадры избиения мальчика на детской площадке в Краснодаре
    • Фото: Кубанские новости / youtube.com

      • Следователи изучают опубликованное в Сети видео избиения ребенка на детской площадке в Краснодаре.

      Мужчина подходит к группе детей на площадке и наносит несколько ударов одному из них. Мальчик падает. За кадром звучит голос: очевидец предположил, что взрослый находится в нетрезвом состоянии.

      В пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ сообщили, что начали проверку по факту избиения. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 1 октября после ссоры мальчиков.

      СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «В настоящее время личность мужчины установлена, с ним работает следователь».


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