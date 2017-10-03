Число вошедших в столичную программу реновации домов возросло до 5177

Президиум правительства столицы на сегодняшнем заседании внес изменения в программу реновации жилищного фонда в Москве.
В программу реновации дополнительно включили 37 домов: 11 домов — в Центральном округе, восемь домов — в Новой Москве, еще семь домов — в Восточном округе, пять домов — в Северо-Восточном, четыре дома — в Юго-Западном и по одному дому — в Западном и Юго-Восточном округах.
Также из программы исключили четыре дома — это дом №28 корпус 1 на проспекте Будённого, №5 на улице Циолковского, №27 строение 1 на Лодочной улице, дом №15 на Ставропольской улице. Таким образом, сейчас программа включает 5177 дома, передает РИА Новости.
Сергей Левкин, руководитель столичного департамента градостроительной политики: «В программу включено 37 домов, исключено четыре дома».
По его словам, изменения внесли в связи тем, что была завершена проверка протоколов общих собраний собственников жилья, которые голосовали об участии в программе реновации.
Напомним, программа реновации была принята 1 августа текущего года. Первоначально в нее вошли 5144 дома — это более 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона человек. В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для реновации. Программа рассчитана до 2032 года.
Также из программы исключили четыре дома — это дом №28 корпус 1 на проспекте Будённого, №5 на улице Циолковского, №27 строение 1 на Лодочной улице, дом №15 на Ставропольской улице. Таким образом, сейчас программа включает 5177 дома, передает РИА Новости.
Сергей Левкин, руководитель столичного департамента градостроительной политики: «В программу включено 37 домов, исключено четыре дома».
По его словам, изменения внесли в связи тем, что была завершена проверка протоколов общих собраний собственников жилья, которые голосовали об участии в программе реновации.
Напомним, программа реновации была принята 1 августа текущего года. Первоначально в нее вошли 5144 дома — это более 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона человек. В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для реновации. Программа рассчитана до 2032 года.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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