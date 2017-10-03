«Свое видение истории»: глава Минобрнауки оценила диссертацию Мединского

В диссертации министра культуры Владимира Мединского нет плагиата, а в работе он представил «свое видение истории», заявила министр образования и науки Ольга Васильева.
По словам Васильевой, положительно о диссертации Мединского отозвались два диссертационных совета, передает РИА Новости.
Ольга Васильева: «А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть».
Эксперт проекта «Диссернет» Иван Бабицкий раскритиковал заявление Васильевой. По его словам, основанием для возможного лишения главы Минкульта ученой степени являлась ненаучность работы, а не наличие в ней плагиата, сообщает «Эхо Москвы».
Иван Бабицкий: «Положение об утверждении степеней предусматривает, что диссертационное исследование должно быть научным. И отдельно предусматривается, что при нарушении этого пункта доктор наук может быть лишен степени, точно так же, как и за плагиат».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны выразил мнение, что ситуация вокруг диссертации Мединского не является поводом для серьезных изменений в правилах присуждения научных степеней.
Дмитрий Песков: «Во-первых, там еще никаких решений не принято, есть некая рекомендация. В любом случае, это не тема администрации президента. Решение принимает ВАК. Наверное, это им нужно задать вопрос. В любом случае эта тема не является поводом для системных преобразований».
При этом Песков не стал комментировать возможность отставки Мединского, если президиум ВАК все-таки примет решение о лишении его ученой степени.
Дмитрий Песков: «Я не могу ответить на этот вопрос. Я не думаю, что где-то прописана такая увязка подобных материй. Не могу ответить сейчас».
Ранее сообщалось, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского ученой степени. После экспертного совета решение должно быть утверждено президиумом ВАК и министерством образования и науки.
Ольга Васильева: «А еще очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть».
Эксперт проекта «Диссернет» Иван Бабицкий раскритиковал заявление Васильевой. По его словам, основанием для возможного лишения главы Минкульта ученой степени являлась ненаучность работы, а не наличие в ней плагиата, сообщает «Эхо Москвы».
Иван Бабицкий: «Положение об утверждении степеней предусматривает, что диссертационное исследование должно быть научным. И отдельно предусматривается, что при нарушении этого пункта доктор наук может быть лишен степени, точно так же, как и за плагиат».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны выразил мнение, что ситуация вокруг диссертации Мединского не является поводом для серьезных изменений в правилах присуждения научных степеней.
Дмитрий Песков: «Во-первых, там еще никаких решений не принято, есть некая рекомендация. В любом случае, это не тема администрации президента. Решение принимает ВАК. Наверное, это им нужно задать вопрос. В любом случае эта тема не является поводом для системных преобразований».
При этом Песков не стал комментировать возможность отставки Мединского, если президиум ВАК все-таки примет решение о лишении его ученой степени.
Дмитрий Песков: «Я не могу ответить на этот вопрос. Я не думаю, что где-то прописана такая увязка подобных материй. Не могу ответить сейчас».
Ранее сообщалось, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского ученой степени. После экспертного совета решение должно быть утверждено президиумом ВАК и министерством образования и науки.
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