В Иркутской области школьник «вырубил» учителя стулом

В Иркутской области школьник бросил в пожилого учителя стул, из-за чего тот потерял сознание. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября в чунской школе №90: 16-летний подросток во время урока зашел не в свой класс.



Из сообщения администрации: «На спокойную просьбу учителя, пожилого мужчины, покинуть кабинет и отправиться к одноклассникам, подросток отреагировал неадекватно: стал хамить, потом схватил стул и бросил им в учителя. Стул попал в висок педагога, он упал и потерял сознание».



Пострадавшему учителю потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.



Известно, что подросток проживает в неблагополучной семье, его отец злоупотребляет алкоголем. Сам школьник несколько раз попадал в поле зрения полиции, в том числе за нахождение в пьяном виде и повреждение чужого имущества. Кроме этого, он был осужден за кражу на срок 1 год и 2 месяца. В июле он досрочно вышел на свободу и вернулся в школу.



В сообщении говорится, что комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения.