Студент из Курска создал компьютерную игру о Великой Отечественной войне

Как увлечь школьников историей и удержать их за партами? Кажется, невыполнимую задачу удалось решить студенту из Курска. Молодой программист собрал сотни документов времен Великой Отечественной войны и объединил их в компьютерную стратегию. Задача игрока — создать партизанский отряд, который поможет освободить область от фашистов.

Игра основана на реальных событиях. Действие начинается 16 ноября 1941 года в Курской области во время немецкой оккупации. Задача игрока — поддерживать моральный дух партизанского отряда, проводить диверсии и освободить область от гитлеровцев.



Сначала игра вызывает у девятиклассников улыбку, но когда они начинают читать настоящие сводки о боевых операциях курских партизан, становится не до смеха. По задумке автора, победа в этой игре невозможна без знания истории. В интерактивном пособии собраны уникальные архивные документы и фотографии военных лет.



Идея создать игру-энциклопедию о партизанском движении родилась у студента-первокурсника Курского госуниверситета после того, как он нашел в архивах информацию о своем прадедушке Николае Секерине. Из наградного листа студент узнал, что его прадед вступил в ряды подпольщиков и был схвачен немцами при выполнении разведзадания. Награжден медалью «За отвагу» посмертно.



Алексей Секерин, автор и разработчик интерактивно-учебного пособия «Партизаны»: «Погиб он в декабре 1941 года, его выдал предатель, но он своих товарищей не предал и его расстреляли».



Свой масштабный проект Алексей делает в память о прадедушке. Ему хочется, чтобы в мире знали и помнили не только о легендарной Курской битве, но и о семи тысячах курских партизан, отважно сражавшихся в тылу врага.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.