В Париже задержали 5 человек после обнаружения самодельной бомбы в жилом доме

Полиция в ночь с понедельника на вторник задержала пять человек после того, как в одном из жилых домов в Париже было найдено самодельное взрывное устройство.
Самодельную бомбу обнаружили в подъезде многоэтажного дома в престижном — 16-м — округе Парижа. Два газовых баллона были соединены с взрывным устройством, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Опасную находку обнаружили в минувшую субботу, а в ночь на вторник стражи порядка задержали пять человек. Расследование проводит подразделение прокуратуры, которое занимается делами, связанными с терроризмом.
Между тем сегодня Национальное собрание Франции собирается проголосовать по новому антитеррористическому законопроекту. Он предусматривает отмену режима ЧС в стране, но при этом предполагает предоставление более широких полномочий правоохранителям. В частности, стражи правопорядка могут получить право проводить обыски и отправлять подозреваемых под домашний арест без разрешения суда.
Опасную находку обнаружили в минувшую субботу, а в ночь на вторник стражи порядка задержали пять человек. Расследование проводит подразделение прокуратуры, которое занимается делами, связанными с терроризмом.
Между тем сегодня Национальное собрание Франции собирается проголосовать по новому антитеррористическому законопроекту. Он предусматривает отмену режима ЧС в стране, но при этом предполагает предоставление более широких полномочий правоохранителям. В частности, стражи правопорядка могут получить право проводить обыски и отправлять подозреваемых под домашний арест без разрешения суда.
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