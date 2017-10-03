Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
3 октября, 13:00
Вручение верительных грамот в Кремле

    В Париже задержали 5 человек после обнаружения самодельной бомбы в жилом доме

    комментировать

    В Париже задержали 5 человек после обнаружения самодельной бомбы в жилом доме

    В Париже задержали 5 человек после обнаружения самодельной бомбы в жилом доме

    Полиция в ночь с понедельника на вторник задержала пять человек после того, как в одном из жилых домов в Париже было найдено самодельное взрывное устройство.

    Самодельную бомбу обнаружили в подъезде многоэтажного дома в престижном — 16-м — округе Парижа. Два газовых баллона были соединены с взрывным устройством, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

    Опасную находку обнаружили в минувшую субботу, а в ночь на вторник стражи порядка задержали пять человек. Расследование проводит подразделение прокуратуры, которое занимается делами, связанными с терроризмом.

    Между тем сегодня Национальное собрание Франции собирается проголосовать по новому антитеррористическому законопроекту. Он предусматривает отмену режима ЧС в стране, но при этом предполагает предоставление более широких полномочий правоохранителям. В частности, стражи правопорядка могут получить право проводить обыски и отправлять подозреваемых под домашний арест без разрешения суда.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru