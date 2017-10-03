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3 октября, 13:00
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    ДТП и пробки: снегопад привел к транспортному коллапсу в Челябинске

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    • Фото: Телефакт Новости Челябинска, Челябинской области / vk.com
    ДТП и пробки: снегопад привел к транспортному коллапсу в Челябинске

    ДТП и пробки: снегопад привел к транспортному коллапсу в Челябинске

    ДТП и пробки: снегопад привел к транспортному коллапсу в Челябинске
  • Фото: Телефакт Новости Челябинска, Челябинской области / vk.com

    • Огромные пробки остановили движение в Челябинске. Всему виной — снегопад, обрушившийся на город в последние дни.

    На дорогах образовалась ледяная корка. Это спровоцировало максимальные пробки в городе. Не обошлось и без ДТП. Одно из столкновений произошло в районе Красной, 4, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Очевидец аварии: «Мужчина поворачивал на парковку к страховой компании. Проезжал через встречную полосу. В это время справа ехала другая машина. Чтобы проскочить ее, „Нива“ дала по газам и протаранила забор. Водитель вышел с улыбкой на лице — позитивный человек!»













    По данным местных СМИ, к 9 утра зафиксировано 26 аварий. В социальных сетях жалуются на таксистов, неоправданно взвинтивших цены.









    Не исключено, что подобная дорожная ситуация сохранится в Челябинске до конца недели. В ближайшие дни прогнозируют ночные заморозки.

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