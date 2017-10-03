ДТП и пробки: снегопад привел к транспортному коллапсу в Челябинске

Огромные пробки остановили движение в Челябинске. Всему виной — снегопад, обрушившийся на город в последние дни.
На дорогах образовалась ледяная корка. Это спровоцировало максимальные пробки в городе. Не обошлось и без ДТП. Одно из столкновений произошло в районе Красной, 4, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Очевидец аварии: «Мужчина поворачивал на парковку к страховой компании. Проезжал через встречную полосу. В это время справа ехала другая машина. Чтобы проскочить ее, „Нива“ дала по газам и протаранила забор. Водитель вышел с улыбкой на лице — позитивный человек!»
По данным местных СМИ, к 9 утра зафиксировано 26 аварий. В социальных сетях жалуются на таксистов, неоправданно взвинтивших цены.
Не исключено, что подобная дорожная ситуация сохранится в Челябинске до конца недели. В ближайшие дни прогнозируют ночные заморозки.
Очевидец аварии: «Мужчина поворачивал на парковку к страховой компании. Проезжал через встречную полосу. В это время справа ехала другая машина. Чтобы проскочить ее, „Нива“ дала по газам и протаранила забор. Водитель вышел с улыбкой на лице — позитивный человек!»
Челябинск оказался засыпан снегом, как в декабре. В городе гололед, аварии и транспортный коллапс. Никто не ожидал такого 3 октября pic.twitter.com/HuBiPRWRI9— НТВ (@ntvru) 3 октября 2017 г.
Максимальные пробки сковали Челябинск из-за снегопада. Гололед провоцирует аварии. Прогноз: https://t.co/UNYWH6Saxc pic.twitter.com/uOlJcQzeSW— KP.RU — Челябинск (@kpchel) 3 октября 2017 г.
шло 3-е октября— anyaaaa (@Girl_Princess13) 3 октября 2017 г.
Челябинск засыпало снегом pic.twitter.com/sj0Mp2rVqa
Из-за гололеда утренние пробки в Челябинске достигли десяти баллов#нашчелябинск https://t.co/3OUw0UOdGS pic.twitter.com/qE4OORK61u— Наш Челябинск (@nashchelyabinsk) 3 октября 2017 г.
По данным местных СМИ, к 9 утра зафиксировано 26 аварий. В социальных сетях жалуются на таксистов, неоправданно взвинтивших цены.
Сервисы такси из-за снегопада взвинтили цены в 5 раз #Челябинск https://t.co/XgVQOPjhzz pic.twitter.com/UqgBRBETeJ— 1obl.ru — Челябинск (@otv_chel) 3 октября 2017 г.
Челябинск снова оказался не готов к снегопадам— mrffffffollowme (@mrffffffollowme) 3 октября 2017 г.
Не исключено, что подобная дорожная ситуация сохранится в Челябинске до конца недели. В ближайшие дни прогнозируют ночные заморозки.
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