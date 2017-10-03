Сеть обсуждает «ошибки» в имени Малкина на Кубке Стэнли

В социальной сети Twitter вновь разгорелся спор вокруг некачественной гравировки имени российского хоккеиста Евгения Малкина на Кубке Стэнли, в результате чего на трофее он значится как Fvgeni вместо Evgeni. При этом происходит это уже второй год подряд.
Спор разгорелся после того, как в официальном аккаунте «Питтсбурга», ставшего обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, появилась фотография гравировки состава команды на трофее.
Подписчики сразу же обратили внимание на то, что имя Малкина вновь выглядит как Fvgeni, и вспомнили, что годом ранее клуб объяснял это недоразумение неудачным углом обзора, запустив соответствующий хештег: #iknowitstheangle.
Годом ранее в ответ на критику гравировки клуб опубликовал фотографию Кубка с другого угла, на которой действительно видно, что имя Evgeni написано верно, но фрагмент буквы не добит.
«Питтсбург»: «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна».
На этот раз в клубе поспешили заверить, что все дело в освещении.
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. При этом к гравировке его имени в списке чемпионов сезона-2008/09 претензий не было.
It’s Stanley Cup official. pic.twitter.com/otLrjjKSgR— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 3, 2017
Подписчики сразу же обратили внимание на то, что имя Малкина вновь выглядит как Fvgeni, и вспомнили, что годом ранее клуб объяснял это недоразумение неудачным углом обзора, запустив соответствующий хештег: #iknowitstheangle.
Fvgeni Malkin back at it again 😂 #iknowitstheangle— Anna Hennessy (@NHLpittPENS) October 3, 2017
Годом ранее в ответ на критику гравировки клуб опубликовал фотографию Кубка с другого угла, на которой действительно видно, что имя Evgeni написано верно, но фрагмент буквы не добит.
«Питтсбург»: «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна».
.@penguins congrats to Fvgeni Malkin pic.twitter.com/jlIhtK8CTG— chris (@CorsiGuy) October 26, 2016
PSA: All the #Pens names are spelled correctly on the Cup. It is engraved by hand and some carvings just aren’t as prominent as others. pic.twitter.com/vgRoRLIDmP— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 26, 2016
На этот раз в клубе поспешили заверить, что все дело в освещении.
Just the lighting. We swear.— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 3, 2017
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. При этом к гравировке его имени в списке чемпионов сезона-2008/09 претензий не было.
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