Сеть обсуждает «ошибки» в имени Малкина на Кубке Стэнли

Fvgeni Malkin back at it again 😂 #iknowitstheangle — Anna Hennessy (@NHLpittPENS) October 3, 2017

PSA: All the #Pens names are spelled correctly on the Cup. It is engraved by hand and some carvings just aren’t as prominent as others. pic.twitter.com/vgRoRLIDmP — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 26, 2016

Just the lighting. We swear. — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 3, 2017

Спор разгорелся после того, как в официальном аккаунте «Питтсбурга», ставшего обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, появилась фотография гравировки состава команды на трофее.Подписчики сразу же обратили внимание на то, что имя Малкина вновь выглядит как Fvgeni, и вспомнили, что годом ранее клуб объяснял это недоразумение неудачным углом обзора, запустив соответствующий хештег: #iknowitstheangle.Годом ранее в ответ на критику гравировки клуб опубликовал фотографию Кубка с другого угла, на которой действительно видно, что имя Evgeni написано верно, но фрагмент буквы не добит.: «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна».На этот раз в клубе поспешили заверить, что все дело в освещении.Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. При этом к гравировке его имени в списке чемпионов сезона-2008/09 претензий не было.