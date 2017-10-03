Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физике за 2017 год. Это ученые, внесшие вклад в обнаружение гравитационных волн.
Награда присуждена Райнеру Вайссу, Берри Беришу и Кипу Торну. Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн. Существование гравитационных космических волн предположил 100 лет назад Альберт Эйнштейн. Экспериментально подтвердили это ученые из LIGO. Они объявили о наличии таких волн в феврале 2016 года.
Накануне в Стокгольме объявили лауреатов премии по физиологии и медицине. Золотую медаль, диплом и чек на 9 миллионов шведских крон получит группа американских ученых — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.
Их наградили за открытия в области молекулярных механизмов, контролирующих наши биологические часы. Нобелевский комитет счел, что эти исследования объясняют, каким образом люди, животные и растения адаптируются к дневному ритму.
Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
2017 Physics Laureate Barry C. Barish @LIGO, born in Omaha, NE, USA, age 81. Linde Professor of Physics @Caltech https://t.co/5oG8SsKCh2 pic.twitter.com/TVOpqA5Q6D— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
2017 Physics Laureate Rainer Weiss @LIGO, born in Germany, age 85. Professor Physics @MIT https://t.co/0YAIzcRJ2y faculty/weiss_rainer.html pic.twitter.com/wjHYZfELU3— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 октября 2017 г.
Накануне в Стокгольме объявили лауреатов премии по физиологии и медицине. Золотую медаль, диплом и чек на 9 миллионов шведских крон получит группа американских ученых — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.
Их наградили за открытия в области молекулярных механизмов, контролирующих наши биологические часы. Нобелевский комитет счел, что эти исследования объясняют, каким образом люди, животные и растения адаптируются к дневному ритму.
Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.
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