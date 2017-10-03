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    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

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    • Фото: @NobelPrize / twitter.com
    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике
  • Фото: @NobelPrize / twitter.com

    • Стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физике за 2017 год. Это ученые, внесшие вклад в обнаружение гравитационных волн.

    Награда присуждена Райнеру Вайссу, Берри Беришу и Кипу Торну. Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн. Существование гравитационных космических волн предположил 100 лет назад Альберт Эйнштейн. Экспериментально подтвердили это ученые из LIGO. Они объявили о наличии таких волн в феврале 2016 года.










    Накануне в Стокгольме объявили лауреатов премии по физиологии и медицине. Золотую медаль, диплом и чек на 9 миллионов шведских крон получит группа американских ученых — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

    смотретьНобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США
    Нобелевская премия — 2017 по физиологии и медицине присуждена ученым из США
    Их наградили за открытия в области молекулярных механизмов, контролирующих наши биологические часы. Нобелевский комитет счел, что эти исследования объясняют, каким образом люди, животные и растения адаптируются к дневному ритму.

    Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

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