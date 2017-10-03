В Красноярском крае задержали водителя, сбившего насмерть двоих детей и мужчину

Полиция задержала водителя, предположительно сбившего насмерть мужчину и двух детей на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел накануне вечером.



Ирина Волк: «Водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибли 35-летний мужчина и двое несовершеннолетних — 7-летний мальчик и 9-летняя девочка».



Прибывшие на место происшествия Госавтоинспекторы установили, что водитель не был пьян. Возбуждено уголовное дело.