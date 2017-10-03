В Раде рассказали о конфликте Порошенко и Авакова

Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым существует с первого дня избрания главы государства, заявил
экс-советник министра, народный депутат Антон Геращенко.
Причина конфликта, по словам Геращенко, заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований, передает РИА Новости.
Антон Геращенко: «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках».
Народный депутат отметил, что поддерживает точку зрения Авакова. При этом он подчеркнул, что «это очень опасный прецедент».
Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин завил, что глава МВД Украины в случае своей отставки планирует госпереворот.
По словам Басурина, из-за обострения отношений между Порошенко и Аваковым, ряд должностных лиц из руководящего состава министерства внутренних дел были уволены, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Аваков чувствует, что кресло под ним зашаталось, добавил Басурин.
Антон Геращенко: «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках».
Народный депутат отметил, что поддерживает точку зрения Авакова. При этом он подчеркнул, что «это очень опасный прецедент».
Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин завил, что глава МВД Украины в случае своей отставки планирует госпереворот.
По словам Басурина, из-за обострения отношений между Порошенко и Аваковым, ряд должностных лиц из руководящего состава министерства внутренних дел были уволены, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Аваков чувствует, что кресло под ним зашаталось, добавил Басурин.
Комментарии