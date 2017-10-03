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    Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном. спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

    Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

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    Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

    Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

    Сборная России по футболу начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном

      Сборная России провела первую тренировку в рамках подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном.

      Сборы прошли без участия полузащитников — Александра Головина и Алана Дзагоева. Они пропустили тренировку из-за травм. Несмотря на это, тренер национальной сборной отметил, что состав команды на предстоящих встречах будет традиционным, никаких нововведений не ожидается.

      Станислав Черчесов, тренер сборной РФ по футболу: «Экспериментов с составом у нас никогда не было, поэтому и здесь никаких экспериментов. Есть 23 футболиста и 3 вратаря, которые в равной степени готовятся. Теперь посмотрим, в какой степени каждый из них подходит, так как нагрузки разные. Кто-то постоянно играет, кто-то не „обласкан“ играми. Поэтому будем смотреть по состоянию».

      Наши спортсмены сыграют с командой Южной Кореи уже в эту субботу. Матч пройдет в Москве. А встреча с соперниками из Ирана состоится в Казани 10 октября.

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