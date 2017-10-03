Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    НАСА: астероид размером с автобус пронесся близ Земли

    1 комментарий
    • Фото: nasa.gov
    НАСА: астероид размером с автобус пронесся близ Земли

    НАСА: астероид размером с автобус пронесся близ Земли

    НАСА: астероид размером с автобус пронесся близ Земли
  • Фото: nasa.gov

    • Астероид размером с автобус промчался в понедельник на сравнительно близком расстоянии от Земли, не создав угрозы столкновения с ней.

    Как сообщили сотрудники Центра НАСА по изучению небесных тел, астероид, которому дали наименование 2017 SX17, имеет в поперечнике от 6,3 метра до 14 метров. Он приблизился к Земле на 87 тысяч км в 13:20 мск, пролетев между нашей планетой и Луной.

    Отмечается, что астероид был обнаружен лишь 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.

    Специалисты НАСА сейчас следят за приближением другого астероида — 2012 TC4, который промчится мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тысячи км, передает РИА Новости. Диаметр космического пришельца может составлять от 12 до 27 метров, что позволяет сравнить его с метеоритом, который 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15–25 км в окрестностях Челябинска.

    К настоящему моменту НАСА смогло обнаружить 93% крупных астероидов — свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 метров до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тысячи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru