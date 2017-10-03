НАСА: астероид размером с автобус пронесся близ Земли

Астероид размером с автобус промчался в понедельник на сравнительно близком расстоянии от Земли, не создав угрозы столкновения с ней.
Как сообщили сотрудники Центра НАСА по изучению небесных тел, астероид, которому дали наименование 2017 SX17, имеет в поперечнике от 6,3 метра до 14 метров. Он приблизился к Земле на 87 тысяч км в 13:20 мск, пролетев между нашей планетой и Луной.
Отмечается, что астероид был обнаружен лишь 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.
Специалисты НАСА сейчас следят за приближением другого астероида — 2012 TC4, который промчится мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тысячи км, передает РИА Новости. Диаметр космического пришельца может составлять от 12 до 27 метров, что позволяет сравнить его с метеоритом, который 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15–25 км в окрестностях Челябинска.
К настоящему моменту НАСА смогло обнаружить 93% крупных астероидов — свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 метров до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тысячи.
Отмечается, что астероид был обнаружен лишь 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней.
Специалисты НАСА сейчас следят за приближением другого астероида — 2012 TC4, который промчится мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тысячи км, передает РИА Новости. Диаметр космического пришельца может составлять от 12 до 27 метров, что позволяет сравнить его с метеоритом, который 15 февраля 2013 года вошел в атмосферу на скорости около 18 км в секунду и взорвался на высоте 15–25 км в окрестностях Челябинска.
К настоящему моменту НАСА смогло обнаружить 93% крупных астероидов — свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для нашей планеты. Примерно тысяча таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 метров до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось 19,5 тысячи.
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