Массовые расстрелы: самые громкие преступления в истории

В США с их лояльностью к использованию оружия трагедии с массовым расстрелом людей стали привычным делом. Ежегодно в перестрелках в Штатах гибнет до 20 тысяч человек.
История самых кровавых массовых расстрелов в мире подтверждает, что вычислить убийцу-одиночку, планирующего преступление, крайне сложно.
Первое место в мире по числу жертв среди убийц-одиночек занимают не американцы. Норвежец Андерс Брейвик в июле 2011 года расстрелял 77 человек в детском лагере. При этом на суде он даже не раскаялся.
Дальше в этом рейтинге идут исключительно американские трагедии. На счету Омара Матина из США 49 жизней — в июне прошлого года он открыл огонь из штурмовой винтовки по посетителям гей-клуба Орландо.
Весной 2007 года в городе Блэксберг студент Чо Сын Хи, вооруженный двумя полуавтоматическими пистолетами, застрелил 27 однокурсников и пятерых сотрудников своего университета.
А в декабре 2012 года стрелок-аутист Адам Лэнза устроил кровавую вендетту в Ньютауне, штат Коннектикут. Погибли 20 детей и шесть педагогов. Убийца не пощадил даже собственную мать, а затем покончил с собой.
Первое место в мире по числу жертв среди убийц-одиночек занимают не американцы. Норвежец Андерс Брейвик в июле 2011 года расстрелял 77 человек в детском лагере. При этом на суде он даже не раскаялся.
Дальше в этом рейтинге идут исключительно американские трагедии. На счету Омара Матина из США 49 жизней — в июне прошлого года он открыл огонь из штурмовой винтовки по посетителям гей-клуба Орландо.
Весной 2007 года в городе Блэксберг студент Чо Сын Хи, вооруженный двумя полуавтоматическими пистолетами, застрелил 27 однокурсников и пятерых сотрудников своего университета.
А в декабре 2012 года стрелок-аутист Адам Лэнза устроил кровавую вендетту в Ньютауне, штат Коннектикут. Погибли 20 детей и шесть педагогов. Убийца не пощадил даже собственную мать, а затем покончил с собой.
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