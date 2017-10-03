Иппон — чистая победа
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Иппон — чистая победа

    Полицейский мог быть участником нападения на водителя скорой помощи в Москве

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    Полицейский мог быть участником нападения на водителя скорой помощи в Москве

    Полицейский мог быть участником нападения на водителя скорой помощи в Москве

    Столичная полиция проверяет информацию о том, что одним из напавших на автомобиль скорой помощи на Белозёрской улице мог быть полицейский по району Хорошево-Мневники.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, «в ходе проверки было предварительно установлено, что одним из участников конфликта является не находившийся на службе сотрудник ОМВД Хорошево-Мневники».

    Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «В случае подтверждения виновности сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

    Нападение на бригаду скорой помощи на Белозёрской улице в Москве произошло вечером 30 сентября.

    Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в салон медицинского автомобиля проникли трое неизвестных, нанесли телесные повреждения водителю и разбросали служебную документацию».

    Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию о нападении на водителя машины скорой помощи в Москве.

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