Дональд и Меланья Трамп почтили минутой молчания память жертв стрельбы в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили минутой молчания память погибших в результате стрельбы в
Лас-Вегасе (штат Невада). Церемония прошла на южной лужайке Белого дома.
Кроме них перед резиденцией главы американского государства также собрались несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома. Также был выставлен почетный караул. Никто из участников церемонии, продлившейся буквально несколько минут, не произносил речей, первая чета государства лишь склонила головы после того, как три раза ударил колокол.
Напомним, не менее 58 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе. Пострадали до 515 человек. Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по людям из окна 32-го этажа гостиницы. Позднее полиция сообщила, что мужчина застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
В связи с ЧП Трамп планирует в среду провести в Лас-Вегасе встречу с губернатором Невады Брайаном Сэндовалом. Трамп заявил, что его экстренный визит в Лас-Вегас «может продлиться один день или больше».
Напомним, не менее 58 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе. Пострадали до 515 человек. Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по людям из окна 32-го этажа гостиницы. Позднее полиция сообщила, что мужчина застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер. Инцидент назван самым кровавым по количеству жертв в истории Штатов.
В связи с ЧП Трамп планирует в среду провести в Лас-Вегасе встречу с губернатором Невады Брайаном Сэндовалом. Трамп заявил, что его экстренный визит в Лас-Вегас «может продлиться один день или больше».
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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