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    Потомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге. Санкт-Петербург, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге

    Потомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге

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    Потомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге

    Потомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге

      На 200-летний юбилей герцога Максимилиана Лейхтенбергского его потомок Николаус фон Лейхтенберг приехал в Северную столицу, в Мариинский дворец.

      Компанию именитому гостю составили депутаты Законодательного собрания, супруга и внушительное количество друзей, прибывших в Петербург из Германии. В день 200-летия Максимилиана Лейхтенбергского собравшиеся еще раз вспомнили о его заслугах.

      Супруг дочери Николая I — великой княжны Марии Николаевны, вошел в историю как президент Императорской академии художеств, главноуправляющий Горным институтом, ученый, меценат и благотворитель.

      Его потомок, 84-летний Николаус фон Лейхтенберг в прошлом — сотрудник телестудии. Он поблагодарил за экскурсию по дворцу, в котором его знаменитый предок был первым хозяином.

      Прежде чем поднять бокалы с шампанским в Каминном зале, немецкие гости получили в подарок книги, посвященные истории представителей древнего рода Лейхтенберг. Автор биографического исследования, петербургский писатель Зоя Белякова призналась, что дружит с семьей Николаса фон Лейхтенберга уже около 30 лет.

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