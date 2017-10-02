Потомок зятя Николая I отметил юбилей прапрадеда в Петербурге

На 200-летний юбилей герцога Максимилиана Лейхтенбергского его потомок Николаус фон Лейхтенберг приехал в Северную столицу, в Мариинский дворец.

Компанию именитому гостю составили депутаты Законодательного собрания, супруга и внушительное количество друзей, прибывших в Петербург из Германии. В день 200-летия Максимилиана Лейхтенбергского собравшиеся еще раз вспомнили о его заслугах.



Супруг дочери Николая I — великой княжны Марии Николаевны, вошел в историю как президент Императорской академии художеств, главноуправляющий Горным институтом, ученый, меценат и благотворитель.



Его потомок, 84-летний Николаус фон Лейхтенберг в прошлом — сотрудник телестудии. Он поблагодарил за экскурсию по дворцу, в котором его знаменитый предок был первым хозяином.



Прежде чем поднять бокалы с шампанским в Каминном зале, немецкие гости получили в подарок книги, посвященные истории представителей древнего рода Лейхтенберг. Автор биографического исследования, петербургский писатель Зоя Белякова призналась, что дружит с семьей Николаса фон Лейхтенберга уже около 30 лет.