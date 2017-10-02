Октябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался из-за пьяной выходки

Четверым пловцам не удалось доплыть из Петербурга до форта Константин по независящим от них обстоятельствам.
В Петербурге сорвалась уникальная эстафета из Петропавловской крепости в Кронштадт. Пловцы, стартовавшие утром от Заячьего острова, так и не смогли добраться до форта Константин.
Но дело здесь не в отваге самих спортсменов. 35-километровую гонку не выдержал капитан сопровождавшего их судна. Вероятно, он заблаговременно начал праздновать победу. И, как рассказали участники заплыва, на 29-м километре пути был уже сильно нетрезв и не смог управлять яхтой.
В итоге пловцов эвакуировали на катере МЧС. Несмотря на то, что спортсменам не удалось выполнить задуманное, заплыв они посчитали удавшимся и даже наградили себя за 10 часов, проведенных в ледяной воде.
Но дело здесь не в отваге самих спортсменов. 35-километровую гонку не выдержал капитан сопровождавшего их судна. Вероятно, он заблаговременно начал праздновать победу. И, как рассказали участники заплыва, на 29-м километре пути был уже сильно нетрезв и не смог управлять яхтой.
В итоге пловцов эвакуировали на катере МЧС. Несмотря на то, что спортсменам не удалось выполнить задуманное, заплыв они посчитали удавшимся и даже наградили себя за 10 часов, проведенных в ледяной воде.
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