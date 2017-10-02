Пёс-2
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Пёс-2
    Октябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался из-за пьяной выходки. Кронштадт, Нева, Санкт-Петербург, Финский залив, плавание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОктябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался из-за пьяной выходки

    Октябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался из-за пьяной выходки

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    Октябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался из-за пьяной выходки

    Октябрьский заплыв по Финскому заливу сорвался <nobr>из-за</nobr> пьяной выходки

      Четверым пловцам не удалось доплыть из Петербурга до форта Константин по независящим от них обстоятельствам.

      В Петербурге сорвалась уникальная эстафета из Петропавловской крепости в Кронштадт. Пловцы, стартовавшие утром от Заячьего острова, так и не смогли добраться до форта Константин.

      Но дело здесь не в отваге самих спортсменов. 35-километровую гонку не выдержал капитан сопровождавшего их судна. Вероятно, он заблаговременно начал праздновать победу. И, как рассказали участники заплыва, на 29-м километре пути был уже сильно нетрезв и не смог управлять яхтой.

      В итоге пловцов эвакуировали на катере МЧС. Несмотря на то, что спортсменам не удалось выполнить задуманное, заплыв они посчитали удавшимся и даже наградили себя за 10 часов, проведенных в ледяной воде.

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