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    Петербургский суд дал 8 лет тюрьмы всем участникам громкого ограбления инкассаторов. Санкт-Петербург, инкассаторы, кражи и ограбления, приговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский суд дал 8 лет тюрьмы всем участникам громкого ограбления инкассаторов

    Петербургский суд дал 8 лет тюрьмы всем участникам громкого ограбления инкассаторов

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    Петербургский суд дал 8 лет тюрьмы всем участникам громкого ограбления инкассаторов

    Петербургский суд дал 8 лет тюрьмы всем участникам громкого ограбления инкассаторов

      В Кировском районном суде вынесли приговор организаторам и исполнителям разбойного нападения на проспекте Стачек.

      По восемь лет колонии строго режима получил каждый участник преступной группы, ограбившей в феврале 2015 года бригаду инкассаторов банка «Открытие». Любопытно, что Андрей Виноградов — один из организаторов нападения у почтового отделения, был действующим сотрудником фирмы, которая и обеспечивала безопасность перевозимых денег.

      Виноградов вместе с подельниками разработал план разбойного похищения. Непосредственным исполнителем стал Вадим Черненко, который несколько раз из травматического пистолета выстрелил в лицо одному из охранников. Преступники похитили два с половиной миллиона рублей.

      На след разбойников удалось выйти после того, как психологи поработали с напарником пострадавшего инкассатора. Он сразу признался в содеянном.

      Также еще не определились со своей позицией и защитники подсудимых. В обвинительной речи судья Юлия Романова заявила, что, учитывая сотрудничество со следствием и полное признание вины, вынесено минимальное наказание.

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