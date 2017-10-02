Упавшая с трапа в Пулково девочка находится в медикаментозной коме

Родственники пострадавших в петербургском аэропорту пассажиров рассказали о состоянии своих близких.
Годовалая девочка, упавшая с трапа в Пулково, до сих пор находится в медикаментозной коме. Ее бабушку перевели из реанимации, сообщили родственники пострадавших. При этом представители аэропорта предложили помощь в лечении.
Пассажиры рейса Москва — Петербург получили тяжелые травмы при падении с трехметровой высоты 28 сентября. Во время высадки из самолета часть трапа буквально ушла у них из-под ног. Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» следователи возбудили в тот же день.
Но после проверки выяснились новые подробности: конструкцию, не выдержавшую веса женщины и ее маленькой внучки, неоднократно ремонтировали. И специалисты предполагают, что работы выполнили некачественно. В результате было возбуждено еще два уголовных дела — о халатности и недоброкачественном ремонте транспортного средства.
По информации транспортной прокуратуры в настоящее время в аэропорту Пулково из эксплуатации выведены все трапы аналогичной конструкции. Чем вызвано подобное решение — чрезмерной осторожностью или же конструкции также представляли опасность для пассажиров — не сообщается.
Пока в этом деле только один фигурант — начальник участка механических работ. По информации следователей, именно он отвечал за состояние рухнувшего трапа. Сейчас он находится под домашним арестом.
Пассажиры рейса Москва — Петербург получили тяжелые травмы при падении с трехметровой высоты 28 сентября. Во время высадки из самолета часть трапа буквально ушла у них из-под ног. Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» следователи возбудили в тот же день.
Но после проверки выяснились новые подробности: конструкцию, не выдержавшую веса женщины и ее маленькой внучки, неоднократно ремонтировали. И специалисты предполагают, что работы выполнили некачественно. В результате было возбуждено еще два уголовных дела — о халатности и недоброкачественном ремонте транспортного средства.
По информации транспортной прокуратуры в настоящее время в аэропорту Пулково из эксплуатации выведены все трапы аналогичной конструкции. Чем вызвано подобное решение — чрезмерной осторожностью или же конструкции также представляли опасность для пассажиров — не сообщается.
Пока в этом деле только один фигурант — начальник участка механических работ. По информации следователей, именно он отвечал за состояние рухнувшего трапа. Сейчас он находится под домашним арестом.
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