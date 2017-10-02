Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами

Россия и Туркменистан подписали договор о стратегическом партнерстве. Шаг навстречу сделан во время визита в Ашхабад Владимира Путина.
Россия и Туркмения имеют общие взгляды и на вопросы безопасности в регионе — Туркменистан граничит с Афганистаном, где сегодня очень сложная ситуация.
По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление и договор о стратегическом партнерстве. Кроме того, в рамках визита подписан пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве.
Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову государственную награду Российской Федерации — орден Александра Невского. В свою очередь президент Туркменистана наградил президента России орденом «За вклад в развитие сотрудничества».
Лидеры России и Турменистана также возложили венки к монументальному комплексу «Народная память».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление и договор о стратегическом партнерстве. Кроме того, в рамках визита подписан пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве.
Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову государственную награду Российской Федерации — орден Александра Невского. В свою очередь президент Туркменистана наградил президента России орденом «За вклад в развитие сотрудничества».
Лидеры России и Турменистана также возложили венки к монументальному комплексу «Народная память».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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