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    Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами. Путин, Туркмения, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезиденты России и Туркмении обменялись государственными наградами

    Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами

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    Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами

    Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами

    Президенты России и Туркмении обменялись государственными наградами

      Россия и Туркменистан подписали договор о стратегическом партнерстве. Шаг навстречу сделан во время визита в Ашхабад Владимира Путина.

      Россия и Туркмения имеют общие взгляды и на вопросы безопасности в регионе — Туркменистан граничит с Афганистаном, где сегодня очень сложная ситуация.

      По итогам переговоров главы двух государств подписали совместное заявление и договор о стратегическом партнерстве. Кроме того, в рамках визита подписан пакет межправительственных, межведомственных документов о сотрудничестве.

      Владимир Путин вручил Гурбангулы Бердымухамедову государственную награду Российской Федерации — орден Александра Невского. В свою очередь президент Туркменистана наградил президента России орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

      Лидеры России и Турменистана также возложили венки к монументальному комплексу «Народная память».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.

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