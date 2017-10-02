В Каталонии назвали сроки провозглашения независимости

Парламент Каталонии примет решение о независимости в течение суток после подведения окончательных итогов воскресного референдума. С таким заявлением сегодня выступил глава региона Карлес Пучдемон.
На улицах Барселоны как ни в чем не бывало гуляют туристы, работают кафе. В школах смыли следы крови, вставили разбитые окна. Внешне все спокойно, но народ Каталонии живет вчерашними эмоциями и завтрашними надеждами. Власти обещали в течение 48 часов после референдума провозгласить независимость. С момента закрытия избирательных участков прошло уже больше 20 часов, но пока лидеры Каталонии ограничиваются общими фразами.
Карлес Пучдемон: «Власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании. Слово теперь — за испанским премьером».
Означает ли это, что под давлением Евросоюза Барселона согласна пойти на некоторые уступки? Здешние власти, впрочем, прекрасно понимают: если они согласятся с тем, что Каталония, пусть даже на очень выгодных условиях, останется под испанской короной, люди их не поймут. Не за то они подставляли спины под полицейские дубинки, не за то голосовали.
За тем, что вчера происходило в Каталонии, следил весь мир и, особенно, некоторые соседние испанские провинции. Сепаратистские настроения есть и в Галисии, и на Канарах, и, конечно, в Стране Басков. В очереди на независимость — они первые.
Карлес Пучдемон: «Власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании. Слово теперь — за испанским премьером».
Означает ли это, что под давлением Евросоюза Барселона согласна пойти на некоторые уступки? Здешние власти, впрочем, прекрасно понимают: если они согласятся с тем, что Каталония, пусть даже на очень выгодных условиях, останется под испанской короной, люди их не поймут. Не за то они подставляли спины под полицейские дубинки, не за то голосовали.
За тем, что вчера происходило в Каталонии, следил весь мир и, особенно, некоторые соседние испанские провинции. Сепаратистские настроения есть и в Галисии, и на Канарах, и, конечно, в Стране Басков. В очереди на независимость — они первые.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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