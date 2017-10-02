Полиция изучает видео драки школьниц под Владимиром

Две девочки устроили драку в городском парке города Муром. В полиции изучают видеоролик, который был выложен в Сеть.
Во Владимирской области полиция выясняет обстоятельства потасовки двух школьниц в парке. Драка была запечатлена на видео и выложена в Сеть в конце сентября.
На кадрах видно, что девочки устроили настоящий бойцовский поединок. Вокруг них собрались сверстники. Пока одна из девушек перед потасовкой подавала знаки друзьям, другая подошла к ней и ударила кулаком по лицу. После этого девушки вцепились друг другу в волосы и стали пинаться ногами. Однако это жестокое зрелище, по-видимому, нравилось окружающих, которые громко кричали и подбадривали дерущихся.
Похоже, что девушки, которым на вид 14–15 лет, добровольно устроили поединок. Запись была сделана в городе Муроме. В полиции сообщили, что им стало известно о потасовке еще до того, как запись попала в Интернет, передает РИА Новости.
УМВД по Владимирской области: «23 сентября вечером в дежурную часть полиции города Мурома поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что в парке 50-летия Советской власти города Мурома нанесены телесные повреждения девушке. Сотрудники полиции зарегистрировали это сообщение. В настоящее время по данному факту проводится проверка».
Стражи порядка уже установили людей, которые находились в парке в момент потасовки, их опрашивают. Также правоохранители связались с родителями девочек. Однако в полиции пока не могут сказать, что стало причиной драки.
На кадрах видно, что девочки устроили настоящий бойцовский поединок. Вокруг них собрались сверстники. Пока одна из девушек перед потасовкой подавала знаки друзьям, другая подошла к ней и ударила кулаком по лицу. После этого девушки вцепились друг другу в волосы и стали пинаться ногами. Однако это жестокое зрелище, по-видимому, нравилось окружающих, которые громко кричали и подбадривали дерущихся.
Похоже, что девушки, которым на вид 14–15 лет, добровольно устроили поединок. Запись была сделана в городе Муроме. В полиции сообщили, что им стало известно о потасовке еще до того, как запись попала в Интернет, передает РИА Новости.
УМВД по Владимирской области: «23 сентября вечером в дежурную часть полиции города Мурома поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что в парке 50-летия Советской власти города Мурома нанесены телесные повреждения девушке. Сотрудники полиции зарегистрировали это сообщение. В настоящее время по данному факту проводится проверка».
Стражи порядка уже установили людей, которые находились в парке в момент потасовки, их опрашивают. Также правоохранители связались с родителями девочек. Однако в полиции пока не могут сказать, что стало причиной драки.
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