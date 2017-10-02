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    В Петербурге начали отключать фонтаны. Санкт-Петербург, фонтаны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге начали отключать фонтаны

    В Петербурге начали отключать фонтаны

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    В Петербурге начали отключать фонтаны

    В Петербурге начали отключать фонтаны

      Первым на зимнюю профилактику отправляют самый большой фонтанный комплекс на Московской площади.

      Спасительные в жару фонтаны Московской площади завершили очередной сезон. Сегодня была приостановлена подача воды в самый крупный городской комплекс, прокачавший за лето несколько тысяч кубометров воды.

      Без бьющих в воздух множественных струй излюбленное место отдыха снизило процент влажности и стало выглядеть несколько сиротливо. За осенне-зимний период специалисты изучат состояние оборудования и декора. Не исключено, что отдельным элементам потребуется ремонт.

      Страсть прохожих купаться в фонтанах всё-таки наносит аппаратуре вред. Работники фонтанного комплекса предполагают, что прохладное и мокрое лето позволило им избежать вопиющих актов вандализма и серьезных ЧП на объекте.

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