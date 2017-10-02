В Петербурге начали отключать фонтаны

Первым на зимнюю профилактику отправляют самый большой фонтанный комплекс на Московской площади.

Спасительные в жару фонтаны Московской площади завершили очередной сезон. Сегодня была приостановлена подача воды в самый крупный городской комплекс, прокачавший за лето несколько тысяч кубометров воды.



Без бьющих в воздух множественных струй излюбленное место отдыха снизило процент влажности и стало выглядеть несколько сиротливо. За осенне-зимний период специалисты изучат состояние оборудования и декора. Не исключено, что отдельным элементам потребуется ремонт.



Страсть прохожих купаться в фонтанах всё-таки наносит аппаратуре вред. Работники фонтанного комплекса предполагают, что прохладное и мокрое лето позволило им избежать вопиющих актов вандализма и серьезных ЧП на объекте.