В Петербурге отмечают вековой юбилей Михаила Аникушина

100-летию легендарного скульптора — автора памятника Пушкину перед Русским музеем — посвятили выставку в мемориальной мастерской на Петроградской стороне.

Сегодня в Петербурге отмечают 100-летие Михаила Аникушина. Работы ленинградского скульптора можно найти по всей России от Калининграда до Сахалина. Его скульптуры есть на Кубе, в Японии и даже в Индии.



Но городу, где жил и творил, мастер подарил свой самый вдохновенный и романтический памятник — Пушкину. Установленный в 1957 году монумент на площади Искусств сразу стал городской достопримечательностью.



Сам автор говорил, что «хотел бы, чтобы от памятника, от фигуры Пушкина веяло какой-то радостью и солнцем». Во время работы над скульптурой Аникушин ездил в Италию, где тщательно изучал работы Донателло и Микеланджело.



Оказывается, чтобы создать такого Пушкина, скульптору пришлось работать одновременно с двумя вариантами памятника, не считая нескольких версий пластилиновых и гипсовых голов поэта. Кроме того, первоначально высота бронзового Пушкина предполагалась не менее пяти метров. Но Аникушин от этой идеи отказался.



А вот Московская площадь позволила установить монумент Ленину высотой восемь с половиной метров. В 1970-х появился мемориал «Героическим защитникам Ленинграда», для которого бронзовые композиции выполнил скульптор, участник обороны блокадного города. Некоторые секреты мастера можно будет узнать на выставке, которая открылась в честь юбилея Аникушина в мастерской на Петроградской стороне.