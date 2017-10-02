СМИ: тело Людмилы Белоусовой тайно кремировал ее муж

Ритуал кремирования прошел в Женеве, друзей и московских родственников фигуристки на нем не было.
О том, будут ли проведены похороны, неизвестно, передает интернет-ресурс Dni.ru.
Двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова скончалась в минувшую пятницу в Швейцарии на 82-м году жизни от онкологического заболевания.
Белоусова в паре со своим мужем Олегом Протопоповым выигрывала Олимпиады в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Кроме того, они — многократные победители чемпионатов мира и Европы. В 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, отказались возвращаться в СССР и попросили политического убежища. Последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
Двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова скончалась в минувшую пятницу в Швейцарии на 82-м году жизни от онкологического заболевания.
Белоусова в паре со своим мужем Олегом Протопоповым выигрывала Олимпиады в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Кроме того, они — многократные победители чемпионатов мира и Европы. В 1979 году Белоусова и Протопопов, находясь на гастролях в Швейцарии, отказались возвращаться в СССР и попросили политического убежища. Последнее время Белоусова и Протопопов жили и работали в Швейцарии и США.
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