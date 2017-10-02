Юные инженеры из Петербурга тестируют робота-лесопатолога для всемирной олимпиады

Петербургские школьники готовятся представить Россию на международной олимпиаде роботов World Robots Olympiad, которая пройдет в ноябре в Коста-Рике . В этом году тематику соревнований определили тремя направлениями: экономика, социальная сфера и экология.

Корреспондент НТВ Мария Сапожникова познакомилась с роботом-лесопатологом и роботом поездом. Не исключено, что уже в ближайшем будущем эти механизмы изменят жизнь и технологии.



Робот-лесник на тросе спускается в труднодоступную чащу, куда не ступала нога специалиста-лесопатолога. У него важная научная цель — надо найти поврежденные деревья. Больной ствол или здоровый он может угадать с шести ударов.



Шаг за шагом робот, заменяя десятки лесников, изучает лес и анализирует почву под ногами, в любой момент сам готов перейти на гусеничный ход. Вот машина обнаружила опасного насекомого. Пока данные попадают на рабочий стол к школьникам-разработчикам, но от такой подробной картинки не отказались бы и ученые.



Игорь Лосицкий, руководитель Молодежного центра робототехники Университета ИТМО: «Существуют большие леса и сложно доступные, удаленные места, куда затратно отправить экспедицию. Проще отправить летательный аппарат и робота. Он исследует и предоставит статистику и будет понятно, какие в лесу проблемы».



Пока поле деятельности робота — это тестовый стенд размером 4 квадратных метра. Именно такая площадка дается каждому финалисту всемирной олимпиады и всего пять минут, чтобы наглядно показать, на что способен искусственный интеллект.



Фон перерисовывали несколько раз, в презентации каждая мелочь имеет значение для судей. До престижных соревнований еще месяц, и за это время школьники стараются написать программу, чтобы их лесник не заблудился.



Даниил Нечаев, ученик Молодежного центра робототехники Университета ИТМО: «Это такая сложная задача, чтобы робот был подхвачен коптером и вернулся обратно. Сейчас нужно сделать такой алгоритм его выхода из леса, чтобы он мог с большой точностью знать свои координаты и запоминал, куда он идет».



Поезд-робот по узкоколейке доставляет жилые блоки в дальние районы страны. И через несколько месяцев без участия человека тут вырастает целый комплекс домов под ключ. На такой стройке будущего исключены любые сюрпризы, весь процесс продуман до мелочей и сроки заселения четкие.



В этой игре в кубики для восьмиклассников, на самом деле, задействованы достаточно сложные принципы. Например, контроль за строительством с помощью 3D-сенсоров — это такое высокоточное компьютерное зрение. Робот определяет место установки блока и сам же проверяет качество своей работы.



Сейчас школьники пишут новые алгоритмы и добиваются еще большей точности в работе своего строителя. Правда перед отправкой изобретения на всемирную олимпиаду в Коста-Рику его придется полностью разобрать и все детали продублировать. Юные создатели роботов так привыкли продумывать действия на несколько ходов вперед, что решили перестраховаться на случай, если багаж потеряется.