Костромских фермеров обложили штрафами из-за ошибки бюрократов

В Костромской области бюрократическая ошибка обернулась серьезными проблемами для местных фермеров.

Выяснилось, что чиновники выдавали участки как обычные сельхозугодия, хотя по документам это была особо охраняемая пахотная земля. В итоге разбитые на ней сады нужно вырубать, а построенные дачи — сносить.



Как сообщает корреспондент НТВ Андрей Шамин, когда покупали гектары, люди и не подозревали, что мелколесье в картах и планах проходит как особоохраняемые пахотные угодья.



Елена Куриная: «Штраф — 20 тысяч рублей. Я, правда, отсудила. В суде я, правда, тоже пыталась доказать, что мне нужны деревья. Это положено так. Одну треть они должны занимать».



За нецелевое использование пашни закон предписывает штраф от 20 до 50 тысяч рублей. А если собственник ничего не исправляет, сумма удваивается. После того как лес вдруг объявили пашней, люди не поверили и отказались сносить дома и вырубать сады.