МС-21 получит российскую операционную систему для самолетов

Для нового отечественного пассажирского самолета
МС-21 в России будет создана собственная операционная система.
По информации газеты «Известия», над созданием отечественной ОС работает Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) с привлечением сторонних подрядчиков. Собственная ОС позволит защитить отечественную разработку от возможных санкционных ограничений западных стран. Заказчиком выступил Минпромторг. Рабочее название — JetOS.
Минпромторг: «Сейчас на гражданских самолетах используется ряд зарубежных операционных систем реального времени (ОСРВ), например: MACS2, LynxOS-178, VxWorks 653, PikeOS. В том числе иностранное программное обеспечение используется на самолетах SuperJet-100. Однако имеются очевидные риски их применения предприятиями отечественного приборостроения из-за санкционной политики западных стран, вследствие чего и была начата разработка отечественной ОСРВ».
В министерстве при этом подчеркнули, что операционная система разрабатывается в рамках научно-исследовательской работы без привязки к конкретному самолету. При этом ГосНИИАС нацелен на ее применение в составе МС-21. К разработке привлечены соисполнители, основной из них — Институт системного программирования РАН.
Планируется, что серийное производство МС-21–300 начнется в 2019 году.
Минпромторг: «Сейчас на гражданских самолетах используется ряд зарубежных операционных систем реального времени (ОСРВ), например: MACS2, LynxOS-178, VxWorks 653, PikeOS. В том числе иностранное программное обеспечение используется на самолетах SuperJet-100. Однако имеются очевидные риски их применения предприятиями отечественного приборостроения из-за санкционной политики западных стран, вследствие чего и была начата разработка отечественной ОСРВ».
В министерстве при этом подчеркнули, что операционная система разрабатывается в рамках научно-исследовательской работы без привязки к конкретному самолету. При этом ГосНИИАС нацелен на ее применение в составе МС-21. К разработке привлечены соисполнители, основной из них — Институт системного программирования РАН.
Планируется, что серийное производство МС-21–300 начнется в 2019 году.
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