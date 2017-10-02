Патриарх Кирилл завершил первосвятительский визит в Узбекистан

Патриарх Кирилл побывал в Узбекистане с первосвятительским визитом. Он был приурочен к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии.

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Бухара — жемчужина востока. А главная мечеть города является и главной достопримечательностью. Стены архитектурного комплекса, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, начали возводить еще в XII веке.



Название Пои Калян в переводе означает «великая стопа». Минарет, мечеть и медресе. Первоначально построенные из дерева, а затем сожженные Чингисханом, эти здания не раз реставрировались, и теперь это символ не только Бухары, но и республики. Многие туристы едут в Узбекистан, чтобы увидеть эту площадь и эту архитектуру.



Бухара — последний пункт программы визита главы Русской православной церкви в Узбекистан. Патриарх Кирилл несколько раз за эти дни повторял, что приняли его здесь очень и очень тепло. Православная община — вторая по численности в Узбекистане. Ташкентской епархии уже 145 лет. За эти годы у христиан и мусульман никогда не было религиозных распрей.



Мири Араб — медресе, где со средних веков учат основам ислама. Здесь учились и многие нынешние духовные лидеры разных стран. Медресе за всю свою историю не работало лишь несколько десятилетий, когда было закрыто после Октябрьской революции. В годы Великой Отечественной медресе вновь открыли.



Бухаре две с половиной тысячи лет. Один из старейших городов мира начался, вероятно, и в крепости Арк. Тогда за ее стенами жила знать. Древняя цитадель — оплот эмиров, символ власти и неприступности. Здесь жили Омар Хайям и Авиценна. Ремесленники и простые люди могли попасть внутрь и остаться, лишь когда начинались войны. Кстати, и сейчас здесь работают местные мастера. Ремесленники в Узбекистане не платят налоги, древнее искусство возрождается.



Деревянные колонны и крыши кажутся чудом уцелевшими. Почти 100 лет назад Бухару осадили красноармейцы Михаила Фрунзе, крепость бомбили с самолетов и разрушили ее. Она восстановлена, и теперь это музей.



Утром Патриарх Кирилл отслужил молебен в бухарском храме Архистратига Михаила. Первосвятительский визит главы Русской православной церкви в Узбекистан завершился.