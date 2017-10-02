Кировский фермер продает «намоленный» церковный воздух

В Кировской области местный фермер решил заняться продажей воздуха. Воздух из окрестностей Никольской церкви Великорецкого храмового комплекса предлагается по цене от 500 рублей за
пол-литровую банку до 3000 за трехлитровую.
Закрывает воздух в банки предприниматель сразу после литургии в храме. Наценка на товар после литургии или молебна — 25%, после посещения местного митрополита Марка — 50%.
Заработанные деньги бизнесмен отдает на восстановление храма.
В Вятской епархии сообщили, что не имеют отношения к подобному сбору пожертвований и благословение на него не давали, передает сайт «Комсомольской правды».
Представитель Вятской епархии: «Запретить людям собирать деньги на пожертвования мы не можем. Даже если они осуществляются таким странным способом как продажа воздуха».
Заработанные деньги бизнесмен отдает на восстановление храма.
В Вятской епархии сообщили, что не имеют отношения к подобному сбору пожертвований и благословение на него не давали, передает сайт «Комсомольской правды».
Представитель Вятской епархии: «Запретить людям собирать деньги на пожертвования мы не можем. Даже если они осуществляются таким странным способом как продажа воздуха».
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