Пожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине

МЧС провело зрелищную тренировку в Тихвине. Соревнования в Ленинградской области продолжались два дня.

Сначала участникам предстояло пройти полосу препятствий: распилить железную дверь, подняться на охваченную огнем эстакаду, преодолеть тоннель, змейку и спасти условного пострадавшего. А на втором этапе пожарным пришлось эвакуировать из задымленного здания якобы терпящих бедствие.



Условия организаторы постарались максимально приблизить к реальным. Дым был использован настоящий. И здесь у некоторых команд возникли сложности. У пожарных закончился воздух в противогазах. Но в итоге все участники благополучно покинули задымленную зону.



Соревнования, посвященные памяти Дмитрия Тихомирова, погибшего при тушении пожара в 2013-м, стали ежегодными. В этот раз в Тихвин приехали команды из Ленинградской и Псковской областей, а также из Петербурга.