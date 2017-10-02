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    Пожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине. Ленинградская область, МЧС, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине

    Пожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине

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    Пожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине

    Пожарных испытали на прочность на учениях в Тихвине

      МЧС провело зрелищную тренировку в Тихвине. Соревнования в Ленинградской области продолжались два дня.

      Сначала участникам предстояло пройти полосу препятствий: распилить железную дверь, подняться на охваченную огнем эстакаду, преодолеть тоннель, змейку и спасти условного пострадавшего. А на втором этапе пожарным пришлось эвакуировать из задымленного здания якобы терпящих бедствие.

      Условия организаторы постарались максимально приблизить к реальным. Дым был использован настоящий. И здесь у некоторых команд возникли сложности. У пожарных закончился воздух в противогазах. Но в итоге все участники благополучно покинули задымленную зону.

      Соревнования, посвященные памяти Дмитрия Тихомирова, погибшего при тушении пожара в 2013-м, стали ежегодными. В этот раз в Тихвин приехали команды из Ленинградской и Псковской областей, а также из Петербурга.

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