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    В Петербурге начался суд над осквернителями могил. Санкт-Петербург, вандализм, кладбища и захоронения, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге начался суд над осквернителями могил

    В Петербурге начался суд над осквернителями могил

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    В Петербурге начался суд над осквернителями могил

    В Петербурге начался суд над осквернителями могил

      По делу о вандализме на Смоленском кладбище проходят восемь фигурантов.

      В Василеостровском суде сегодня приступили к рассмотрению по существу дела осквернителей могил. Однако Фемиде пришлось ограничиться лишь установлением личностей включившихся в процесс подсудимых. На заседание не явились один из фигурантов, находящийся под подпиской о невыезде, и потерпевшие.

      В апреле этого года на Смоленском кладбище были серьезно повреждены около 30 надгробий: разбиты каменные кресты, плиты, разрушены ограды. После налета на погост полиция задержала восемь молодых людей.

      Обвинение предъявлено пятерым, двое находятся под арестом. Всем вменяют надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц. Интересы подсудимых, среди которых 18-летняя учащаяся колледжа, представляют адвокаты. Через неделю к участию в процессе должны присоединиться пострадавшие по делу.

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