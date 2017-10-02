Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    FIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены». Ростов-на-Дону, ФИФА, спорт, стадионы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены»

    FIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены»

    комментировать

    FIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены»

    FIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены»

      Степень готовности «Ростов Арены», строящейся к чемпионату мира по футболу, не вызывает опасений, заявил директор департамента FIFA Колин Смит.

      Сегодня делегация международной федерации и оргкомитета «Россия-2018» приехала с визитом в город, который примет сразу пять матчей мирового первенства. Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ — 25 декабря. Однако строители опережают график, и провести первые матчи здесь планируется уже в ноябре.

      Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Все представители FIFA выскажут какие-то замечания и комментарии к подрядчику, который учтет их в своей работе, но никаких опасений будет ли завершено строительство в озвученный срок, у нас нет».

      Ростов-на-Дону стал пятым городом в рамках проверки. На контроле — не только стадионы. Инспекторы знакомятся с инфраструктурой вокруг арен, проверяют работу общественного транспорта, аэропортов и гостиниц.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru