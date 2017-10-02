FIFA довольна темпами строительства «Ростов Арены»

Степень готовности «Ростов Арены», строящейся к чемпионату мира по футболу, не вызывает опасений, заявил директор департамента FIFA Колин Смит.

Сегодня делегация международной федерации и оргкомитета «Россия-2018» приехала с визитом в город, который примет сразу пять матчей мирового первенства. Вместимость нового стадиона в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Окончательный срок завершения работ — 25 декабря. Однако строители опережают график, и провести первые матчи здесь планируется уже в ноябре.



Колин Смит, директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «Все представители FIFA выскажут какие-то замечания и комментарии к подрядчику, который учтет их в своей работе, но никаких опасений будет ли завершено строительство в озвученный срок, у нас нет».



Ростов-на-Дону стал пятым городом в рамках проверки. На контроле — не только стадионы. Инспекторы знакомятся с инфраструктурой вокруг арен, проверяют работу общественного транспорта, аэропортов и гостиниц.