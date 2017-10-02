Власти Каталонии потребовали отозвать из автономии всех силовиков

Весь мир сегодня обсуждает итоги референдума о независимости Каталонии. За суверенитет высказались 90% тех, кто пришел на участки. В Барселоне празднуют победу, в Мадриде отрицают сам факт проведения плебисцита, в других странах Европы держат паузу.
Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, сейчас обстановка в Каталонии в целом спокойная, однако определенная нервозность все равно чувствуется. Город отчасти живет вчерашними эмоциями, отчасти — новыми ожиданиями. Ранее политики неоднократно заявляли, что в течение 48 часов после референдума будет провозглашено новое независимое государство. Но решение пока не принято.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Наше правительство приняло решение созвать специальную комиссию для расследования случаев преступлений против человечности в Каталонии. Мы также требуем отозвать из Каталонии всех представителей сил правопорядка, грубо нарушивших права миллионов людей, которые не провоцировали никаких инцидентов, и, тем не менее, против них использовалась сила».
Он добавил, что власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании, и слово теперь за испанским премьером.
Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии: «Наше правительство приняло решение созвать специальную комиссию для расследования случаев преступлений против человечности в Каталонии. Мы также требуем отозвать из Каталонии всех представителей сил правопорядка, грубо нарушивших права миллионов людей, которые не провоцировали никаких инцидентов, и, тем не менее, против них использовалась сила».
Он добавил, что власти Каталонии готовы к диалогу при участии посредников для урегулирования конфликта с правительством Испании, и слово теперь за испанским премьером.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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