Московский суд арестовал двух уроженцев Дагестана за подготовку теракта

Мещанский суд Москвы заключил под стражу на два месяца двух уроженцев Дагестана по обвинению в подготовке теракта в столичном регионе.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-служба Мещанского суда: «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по статье 205 УК РФ (Терроризм)».
Ранее ФСБ заявила о задержании членов подпольной ячейки запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ.
Экстремисты планировали теракты на территории России. Руководили группой из-за рубежа. В частности, готовились взрывы на транспорте. При обыске были обнаружены бомбы, начиненные гвоздями.
Пресс-служба Мещанского суда: «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по статье 205 УК РФ (Терроризм)».
Ранее ФСБ заявила о задержании членов подпольной ячейки запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ.
Экстремисты планировали теракты на территории России. Руководили группой из-за рубежа. В частности, готовились взрывы на транспорте. При обыске были обнаружены бомбы, начиненные гвоздями.
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