Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Московский суд арестовал двух уроженцев Дагестана за подготовку теракта

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    Московский суд арестовал двух уроженцев Дагестана за подготовку теракта

    Московский суд арестовал двух уроженцев Дагестана за подготовку теракта

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу на два месяца двух уроженцев Дагестана по обвинению в подготовке теракта в столичном регионе.

    Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

    Пресс-служба Мещанского суда: «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по статье 205 УК РФ (Терроризм)».

    Ранее ФСБ заявила о задержании членов подпольной ячейки запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ.

    смотретьОбнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе
    Обнародовано видео задержания членов ИГ в столичном регионе
    Экстремисты планировали теракты на территории России. Руководили группой из-за рубежа. В частности, готовились взрывы на транспорте. При обыске были обнаружены бомбы, начиненные гвоздями.

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